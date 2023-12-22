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Премьера фильма "Онегин"
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Премьера фильма "Онегин"

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7 марта в 35 кинотеатрах города покажут премьеру фильма "Онегин" по роману в стихах "Евгений Онегин". Возрастное ограничение 12+

7 марта в 35 кинотеатрах города покажут премьеру фильма "Онегин" по роману великого классика А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Возрастное ограничение 12+

Евгений Онегин – богатый дворянин, привыкший бездарно прожигать свою молодость и разбивать дамские сердца. Он настолько избалован светской жизнью, что в конечном счете праздные вечера наскучили молодому повесе. Получив известие о тяжелой болезни дяди, Онегин приезжает к нему в деревню. Там он живет настоящим отшельником до тех пор, пока в его жизни не появляются Ленский и Татьяна Ларина.

По словам создателей кинокартины, оригинальных диалогов произведения не хватило для полнометражного фильма, поэтому некоторые фразы были дописаны и стилизованы под язык писателя.

Режиссер – Сарик Андреасян.

Продолжительность – 2 часа 21 минута. 

Фото: Кинопоиск

 

Теги: кино, онегин, сарик андреасян, фильм
Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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