Премьер Польши: в случае победы России на Украине проиграет вся Европа

Матеуш Моравецкий призвал помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что в случае военной победы России на Украине проиграет весь европейский регион. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на мероприятии, организованного Люблинским треугольником в Киеве. В ходе своего рабочего визита глава польского правительства также провел встречу со своими коллегами из Украины и Литвы. По словам спикера, Европа слишком поздно осознала тот момент, что Москва представляет из себя угрозу и опасность. Моравецкий уверен в том, что Евросоюз до самого конца будет помогать Украине.

Эта война закончится, когда будет восстановлен каждый дом, каждая школа, каждая больница и каждая дорога. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что Матеуш Моравецкий посетил с рабочим визитом Киев, когда там вспоминали очередную годовщину "Голодомора".

Премьер Польши поддержал идею разместить ЗРК Patriot на Украине.

Фото и видео: YouTube / TVP Info