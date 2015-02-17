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Премьер Польши: в случае победы России на Украине проиграет вся Европа

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Матеуш Моравецкий призвал помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий  заявил о том, что в случае военной победы России на Украине проиграет весь европейский регион. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на мероприятии, организованного Люблинским треугольником в Киеве. В ходе своего рабочего визита глава польского правительства также провел встречу со своими коллегами из Украины и Литвы. По словам спикера, Европа слишком поздно осознала тот момент, что Москва представляет из себя угрозу и опасность. Моравецкий уверен в том, что Евросоюз до самого конца будет помогать Украине.

Эта война закончится, когда будет восстановлен каждый дом, каждая школа, каждая больница и каждая дорога.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что Матеуш Моравецкий посетил с рабочим визитом Киев, когда там вспоминали очередную годовщину "Голодомора". 

Премьер Польши поддержал идею разместить ЗРК Patriot на Украине.

Фото и видео: YouTube / TVP Info

Теги: европа, люблинский треугольник, матеуш моравецкий, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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