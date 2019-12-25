Премьер Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом

Премьер-министр Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках брифинга с журналистами. По мнению чиновника, катализатором этого процесса стали события, которые происходят на территории Украины.
Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине (цитата "РИА Новостей"), Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
По мнению премьера, то явление, которое раньше называлось русофобией, сейчас на территории Польши называется мейнстримом. Оно принято на текущий момент как та очевидность, в которой страна функционирует.
Премьер Польши призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители.
Фото и видео: YouTube / Onet News
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