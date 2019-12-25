Премьер Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом

Матеуш Моравецкий сообщил о существующей очевидности происходящего.

Премьер-министр Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках брифинга с журналистами. По мнению чиновника, катализатором этого процесса стали события, которые происходят на территории Украины.

Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине (цитата "РИА Новостей"), Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

По мнению премьера, то явление, которое раньше называлось русофобией, сейчас на территории Польши называется мейнстримом. Оно принято на текущий момент как та очевидность, в которой страна функционирует.

Премьер Польши призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители.

Фото и видео: YouTube / Onet News