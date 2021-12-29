Премьер Польши Моравецкий: ЕС готовят более суровые санкции для России, чем в 2014 году

Запад опасается эскалации вокруг Украины.

Евросоюз готовит пакет санкций против России, которые будут намного серьезнее введенных в 2014 году. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС.

Журналисты поинтересовались, в каком момент страны ЕС применят санкции в отношении России. Моравецкий сказал, что это произойдет "в момент агрессии России в отношении Украины". Запад опасается эскалации вокруг государства.

Напомним, что в 2014 году Евросоюз ввел антироссийские санкции. Пакет ограничительных мер применили после воссоединения Крыма с Россией. Переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве были приостановлены. Страны ЕС заморозили активы для должностных лиц России. В санкционный список попали около 150 человек и 37 юридических лиц.

Ранее мы сообщили, что Евросоюз введет санкции против 27 россиян в случае агрессии против Украины.

Фото: YouTube / phoenix