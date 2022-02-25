Премьер Италии: Зеленский не вышел с ним на связь

Президент Украины оказался недоступен для звонка.

Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал во время информационного сообщения, посвященному украинскому кризису. Чиновник выступил на заседании парламента. Марио Драги отметил, что его коллега из Киева должен был связаться с ним около полутора часов назад до выступления Драги в парламенте. Сейчас тот недоступен для звонка.

Это был действительно драматичный момент, связаться с Зеленским. Он укрылся в какой-то части Киева. Он сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ. Марио Драги, премьер-министр Италии

Драги напомнил собравшимся о том, что утром 25 февраля Владимир Зеленский "нашел его", после чего стороны договорились организовать днем телефонный разговор в районе 9:30 часов по местному времени (в 11:30 по времени Москвы). Однако позже разговор оказалось невозможно провести.

Зеленский призвал отправляться на Украину для "защиты Европы".

Фото и видео: YouTube /QuotidianoNazionale