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Премьер Испании не стал называть умышленной провокацией полет самолетов РФ у границ Литвы

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Педро Санчес прокомментировал нахождение российской авиации в Балтийском море.

Премьер-министр Испании не стал называть умышленной провокацией полет самолетов РФ у границ Литвы. На сайте официального правительства страны появилась запись речи чиновника после инцидента, который произошел во время брифинга с президентом литвы 8 июля. Педро Санчес подчеркнул, что не может говорить об умышленной провокации, так как на этот счет у него нет данных.

Не знаю, была ли это умышленная провокация со стороны России, у нас нет информации, поэтому я не берусь ничего говорить в этой связи. Но это показало важность миссии НАТО.

Педро Санчес, премьер-министр Испании

Напомним, что главе испанского правительства и президенту Литвы Гитанасу Науседе пришлось временно прервать мероприятие для журналистов на военной базе. Охране поступил сигнал о воздушной тревоге из-за полета двух российских самолетов Су-24 над акваторией Балтийского моря. Силам НАТО пришлось поднимать в небо борт полиции для сопровождения иностранных истребителей.

Конференцию премьера Испании на базе НАТО в Литве прервали из-за сигнала о тревоге.

Видео: YouTube / El País

Теги: балтийское море, военная база, литва, нато, педро санчес, су-24
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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