Петр Фиала рассказал о том, что конкретные шаги будут представлены на саммите в Брюсселе.

Премьер Чехии: в Праге достигли "в общих чертах" договоренности о мерах в энергетике ЕС. Соответствующей информацией с журналистами в ходе пресс-конференции в Праге по завершению саммита Европейского политического общества. Петр Фиала добавил, что говорит о конкретных решений страны не принимали, так как эти инициативы по разведению стоимости газа и электричества должны быть презентованы спустя две недели на очередном саммите ЕС в Брюсселе.

Европа слишком зависима от поставок российского энергетического сырья и мы должны избавиться от нее. В общих чертах мы достигли договоренности об обсуждаемых мерах в сфере энергетики. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Премьер Чехии призвал продолжить поддержку Украины.

Фото и видео: YouTube / El País