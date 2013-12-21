Премьер Чехии: в Праге достигли "в общих чертах" договоренности о мерах в энергетике ЕС. Соответствующей информацией с журналистами в ходе пресс-конференции в Праге по завершению саммита Европейского политического общества. Петр Фиала добавил, что говорит о конкретных решений страны не принимали, так как эти инициативы по разведению стоимости газа и электричества должны быть презентованы спустя две недели на очередном саммите ЕС в Брюсселе.
Европа слишком зависима от поставок российского энергетического сырья и мы должны избавиться от нее. В общих чертах мы достигли договоренности об обсуждаемых мерах в сфере энергетики.
Петр Фиала, премьер-министр Чехии
Премьер Чехии призвал продолжить поддержку Украины.
Фото и видео: YouTube / El País
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