Предвыборный штаб кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга Марии Михайловой начал свою работу

Михайлова из заявивших о себе кандидатов первой начала предвыборную кампанию.

Штаб кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, гендиректора технопарка "Корпорации ИнФинТех", Марии Михайловой, начал свою работу в центре города. Приглашение принять участие в предвыборной кампании или оказать поддержку было обнародовано пресс-службой корпорации.

Торжественное открытие предвыборного штаба прошло по адресу 2-я Советская улица, дом 27, офис 29.

Приглашаем единомышленников, а также желающих стать волонтерами прийти и поддержать предвыборную кампанию Марии Михайловой. Пресс-служба предвыборного штаба Марии Михайловой

Михайлова является кандидатом на пост губернатора Северной столицы от партии "Родина", она представила на ПМЭФ-2024 свои инициативы, включая предложение законодательно закрепить официальные выходные для петербуржцев во время проведения форума, она также намерена внедрить цифровую революцию в управлении городом. Михайлова полагает, что инновационные решения улучшат качество жизни горожан в различных сферах, от образования до туризма.

На этой неделе в разных районах города появилась ее наружная реклама. Судя по билбордам Михайлова стремится представить себя как успешного предпринимателя в сфере передовых технологий и цифрового развития. В свете дефицита кадров в этой отрасли, выраженного на федеральном уровне, это может придать ей дополнительное преимущество в глазах избирателей.

Выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября, выдвижение кандидатов продлится до конца июня.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы поддержали предложение кандидата в губернаторы Михайловой сделать дни ПМЭФ официальными выходными.

Фото: Telegram / Фонд Марии Михайловой