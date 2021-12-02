Модели вышли на китайский рынок.

Представлены смартфоны Honor 60 и Honor 60 Pro с поддержкой Google-сервисов. Об этом говорится в официальном релизе китайской компании. Известно, что гаджеты на данный момент будут реализовываться на внутреннем рынке. Купить профессиональную версию можно за 46 тысяч рублей, в то время как обычная модель обойдется в 31 тысячу. Серия построена на базе от Qualcomm. Pro-версия получила обновленный чип Snapdragon 778G+ . Модели также отличаются внешним дизайном, включая геометрию стеклянной панели. При этом характеристики моделей примерно равны.

Honor 60 Pro оснащен 6,78-дюймовым дисплеем с изогнутыми краями. У 6,67-дюймового Honor 60 изгибы фиксируются только сбоку телефона. Нестандартное решение производители объяснили стремлением сделать гаджет более гладким для пользователя. На смартфонах установлены OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц.

Основная камера в смартфонах одинаковая. Речь идет о 108-мегапиксельном сенсоре, который объединяет девять пикселей в один. Pro-версия также имеет сверхширокоугольный датчик с разрешением 50 Мп. У базового варианта - аппаратура только на 8 Мп. Третьим датчиком для обоих смартфонов стал боке на 2 Мп. различия наблюдается во фронтальной камере - 50 против 32 Мп.

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Фото и видео: YouTube / Sparrows News