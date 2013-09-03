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Представитель Пентагона Райдер: Россия уведомила США о проведении учений ядерных сил

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Генерал США оценил маневры "Гром".

Вашингтон получил от России уведомление о военных учениях, которые проводятся с применением ядерных сил. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал бригадный генерал ВВС США, представитель Пентагона Патрик Райдер. Специалист уточнил, что таким образом Москва соблюдает требования транспарентности.

США были уведомлены... В этом смысле Россия выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями и транспарентности.

Патрик Райдер, генерал США

Эксперт подчеркнул, что американское военное ведомство расценивает российские маневры "Гром" как ежегодное и рутинное мероприятие, но при этом в Пентагоне все равно будут мониторить проведение всех этих мероприятий.

В США не подтвердили данные о планах производить оружие вместе с Тайванем.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: ввс сша, военные учения, гром, патрик райдер, пентагон, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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