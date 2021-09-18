Представитель МИД КНР Чуньин отказалась называть события на Украине вторжением

По оценке китайских властей, нынешняя ситуация стала результатом множества факторов. В Пекине надеются, что стороны не закроют дверь для диалога и предотвратят эскалацию.

Китай внимательно следит за происходящим на Украине. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что операция РФ на Украине не является вторжением. Об этом она сказала, выступая на брифинге в четверг, 24 февраля.

Чуньин порекомендовала проявлять сдержанность. Она призвала воздержаться от действий, которые приведут к тому, что ситуация выйдет из-под контроля. По оценке китайских властей, нынешняя ситуация стала результатом множества факторов. В Пекине надеются, что стороны не закроют дверь для диалога и предотвратят эскалацию.

Напомним, что в четверг президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции на территории Донбасса. Туда были направлены вооруженные силы России. Как заверили в Минобороны РФ, военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

Ранее мы сообщили, что Китай допустил импорт пшеницы со всей территории России.

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