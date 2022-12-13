Представитель Госдепа отказался повторить утверждения посла о поставках оружия ЮАР в РФ

Ведант Патель объяснил причин слов Рубена Бригети.

Заместитель официального представителя, руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне отказался в понедельник 15 мая повторять утверждения посла США в Южно-Африканской Республике Рубена Бригети. На прошлой неделе дипломат обвинил власти ЮАР в поставках Москве вооружений и боеприпасов. В Госдепе заметили, что имели серьезные опасения относительно морского судна, который располагался на территории порта ВМС ЮАР. Чиновник не стал дополнительно отвечать на вопрос о том, снялись ли эти подозрения сейчас или нет.

Я не собираюсь подробно разбирать слова посла, поскольку только что сказал, что наши отношения с ЮАР остаются крепкими. У нас есть ряд ключевых приоритетов и областей, над которыми мы с нетерпением ждем совместной работы. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State