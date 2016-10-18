Председатель комитета Госдумы Михаил Дегтярев раскритиковал хоккеиста "Колорадо" Никиту Задорова

Ему не понравились слова защитника сборной России о желании остаться в США.

Глава комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал слова хоккеиста "Колорадо Эвеланш" Никиты Задорова о желании остаться в США по окончании карьеры.

"Это один из примеров той вольницы, которая на сегодняшний день существует на трансферном рынке в России. Молодой хоккеист, воспитанник школы ЦСКА, показавший себя в "Красной Армии" (клуб Молодежной хоккейной лиги - прим.), теперь играет в НХЛ и таким образом "оценивает ситуацию" в родной стране. Что же Задоров делал в России до 17 лет, если тут "происходит что-то непонятное"? Учился в школе бесплатно, учился играть в хоккей, дышал российским воздухом, катался на русском льду" - сказал Дегтярев в интервью агентству "РИА Новости".

Напомним, 19 марта Никита Задоров, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, заявил, что ему не нравится то, что сейчас происходит в России. По этой причине он хочет оставить семью в США, когда примет решение завершить карьеру.

В нынешнем сезоне НХЛ защитник провел в составе "Колорадо" 64 матча, в которых набрал 13 очков.

Ранее нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко рассказал о возвращении в КХЛ.

Видео: YouTube / Russia Hockey, Bordzy, Lysenkov TV