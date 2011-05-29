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Председатель "Деловой России" в Петербурге Панов отказался от участия в выборах в ЗакС
Сегодня, 21:53
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Председатель "Деловой России" в Петербурге Панов отказался от участия в выборах в ЗакС

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Панов будет участвовать в выборах только по партийному списку "Новых людей".

Председатель петербургского отделения общественной организации "Деловая Россия" Дмитрий Панов отказался от участия в выборах в Законодательное собрание. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте. 

Панов изъявил желание помогать не только жителям района, но и всему городу. По его словам, это желание реализуемо, поскольку Панов входит в тройку партийного списка "Новых людей". 

Я принял непростое, но важное и необходимое решение увеличить масштаб моей работы, представлять интересы не только жителей района, а города в целом. Это возможно, так как я вхожу в городскую тройку партии Новые люди. Сегодня я снимаю свою кандидатуру с округа №8, чтобы сконцентрировать все силы на городской кампании партии.

Дмитрий Панов

Панов добавил, что всё ранее сказанное "остается в силе", несмотря на отказ участия в выборах в городской парламент. 

Ранее стало известно, что от участия в выборах в ЗакС Петербурга отказался и директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Панов 

Теги: выборы, дмитрий панов, закс петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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