Председатель "Деловой России" в Петербурге Панов отказался от участия в выборах в ЗакС

Панов будет участвовать в выборах только по партийному списку "Новых людей".

Председатель петербургского отделения общественной организации "Деловая Россия" Дмитрий Панов отказался от участия в выборах в Законодательное собрание. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте.

Панов изъявил желание помогать не только жителям района, но и всему городу. По его словам, это желание реализуемо, поскольку Панов входит в тройку партийного списка "Новых людей".

Я принял непростое, но важное и необходимое решение увеличить масштаб моей работы, представлять интересы не только жителей района, а города в целом. Это возможно, так как я вхожу в городскую тройку партии Новые люди. Сегодня я снимаю свою кандидатуру с округа №8, чтобы сконцентрировать все силы на городской кампании партии. Дмитрий Панов

Панов добавил, что всё ранее сказанное "остается в силе", несмотря на отказ участия в выборах в городской парламент.

Ранее стало известно, что от участия в выборах в ЗакС Петербурга отказался и директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Панов