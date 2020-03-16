Праздник скидок до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения СберБанка

Покупателям и продавцам предложат специальные условия на покупку товаров и подключение к площадке.

СберМегаМаркет присоединился к масштабной акции "Зеленые дни" по случаю 180-летия Сбербанка. 11 и 12 ноября на маркетплейсе пройдет распродажа более 15 тысяч товаров, которые можно будет купить со скидками от 5% до 60%.

Покупателям и продавцам предложат специальные условия на покупку товаров и подключение к площадке. За заказы по ряду позиций клиентам СберМегаМаркета вернут до 40% от суммы в виде бонусных рублей. Ими можно будет оплатить до 50% стоимости следующих заказов.

Также клиенты маркетплейса смогут воспользоваться услугой от сервиса "Покупай со Сбером" и приобрести товары в рассрочку на более выгодный период — 18 месяцев. Услуга действует при покупке от 3 тысяч рублей и доступна всем владельцам карт Сбера, подключенным к "Мобильному банку" и "СберБанк Онлайн". Рассрочка не суммируется с промокодами и не распространяется на всех продавцов маркетплейса.

11‒14 ноября при заказе в СберМегаМаркете клиентам, у которых есть банковская карта Сбера, будет начислено 18% от суммы заказа бонусами от СберСпасибо. Те, кто является подписчиком СберПрайм, получат 20% от стоимости бонусами СберСпасибо. Бонусы суммируются, покупатели смогут вновь использовать их при заказе в СберМегаМаркете и получить скидку на заказ до 99% от суммы покупки. 11-12 ноября стоимость подписки СберПрайм за 180 дней обойдется всего в 180 рублей. Также за покупки по СберКарте у партнеров экосистемы клиентов ждут повышенные начисления бонусов от СберСпасибо.

Розничные продавцы сегмента малого и среднего предпринимательства при подаче заявки на подключение к СберМегаМаркету на специальном лендинге с 11 по 17 ноября могут получить индивидуальные коммерческие условия — фиксированную ставку 1% на комиссии маркетплейса по товарным категориям на 180 дней.

Впервые маркетплейс примет участие в проведении самого выгодного дня в году, который ждут миллионы россиян. Надеемся, что для наших клиентов и партнеров акция станет новой доброй традицией, благодаря которой потребители смогут не только существенно сэкономить, но и получат положительные эмоции, а ритейлеры — увеличат свои продажи и расширят географию присутствия. Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса СберМегаМаркет

Свои предложения к "Зеленому дню" также подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Подробная информация обо всех скидках и предложениях от других компаний экосистемы Сбера доступна на сайте www.sber.ru/greenday и www.sber.ru/greenday/business.

Фото: пресс-служба Сбера