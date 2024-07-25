"В цехе никогда не бывает скучно": как молодёжь меняет российскую металлургию в Петербурге

Петербург по праву считается одним из крупнейших индустриальных центров России.

В России отметили День металлурга – профессиональный праздник людей, чей труд создает основу современной промышленности. Несмотря на то что отрасль редко оказывается в центре внимания молодежи, именно она остается ключевым драйвером экономики и технологического суверенитета страны, пишет "Петербургский дневник".

Петербург по праву считается одним из крупнейших индустриальных центров России. За производством высокотехнологичной продукции для судостроения, энергетики и авиакосмической отрасли стоят специалисты "Северстали" (Колпино), Ижорского трубопрокатного завода, "АЭМ-технологии", "ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова" и многих других предприятий.

Современные заводы активно автоматизируются: здесь внедряются роботизированные комплексы и цифровые системы управления. Работа молодого специалиста все чаще связана не с тяжелым физическим трудом, а с высокоточным оборудованием и разработкой новых материалов.

Ирина Лукина ("АЭМ-Спецсталь", машиностроительный дивизион Росатома) пришла в металлургию еще студенткой. Начинала инженером-технологом на Кировском заводе. Сегодня она убеждена, что это "живая профессия". Ирина стала победителем конкурса "Человек года Росатома" в номинации "Восходящая звезда" за запуск нового проекта, где ей удалось убедить коллег изменить привычные подходы. Она отмечает, что внедрение цифровых решений делает отрасль открытой для женщин: сегодня на ее заводе четверть специалистов – дамы, а к 2030 году их число может вырасти до 35%.

Артем Петров (инженер-технолог того же завода) продолжает семейную династию. Его путь начался на комбинате в Новокузнецке, где он освоил рабочие профессии – от штабелировщика до разливщика стали. Артем уверен, что инженер должен понимать производство изнутри. Совмещая работу с учебой, он получил диплом магистра МИСИС и стал стипендиатом престижного конкурса имени А. П. Завенягина.

Кирилл Микрюков (мастер стана, завод "Петросталь") выбрал металлургию вместо IT, следуя примеру прадеда, деда и отца. Он отмечает динамику процесса: при прокате температура металла должна быть выше 780 °C, а остывает сталь примерно на градус в секунду.

Алексей Шарков (подручный сталевара, завод "Петросталь") подчеркивает глобальную востребованность профессии, которая открывает возможности для карьерного роста и участия в международных проектах.

Как отмечают сами металлурги, современная отрасль привлекает тем, что позволяет видеть прямой результат своих решений, постоянно учиться новому и реализовывать смелые инженерные идеи.

Фото: личный архив Ирины Лукиной