Правозащитники сообщили о задержании журналиста kp.by Геннадия Можейко

В Москве пойман автор статьи об убийце сотрудника КГБ Белоруссии.

Правозащитники сообщили о задержании журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко. Мужчина пойман на территории Москвы. Ранее он опубликовал статью о жителе Минска Андрее Зельцере, застрелившем сотрудника КГБ. Сейчас Можейко перестал выходить на связь с коллегами, а его местонахождение и причина задержания неизвестны.

Известно, что в материале одноклассница подозреваемого в гибели сотрудника КГБ положительно отзывалась о нем. После статьи сайт издания был заблокирован по решению местного Мининформа. По версии чиновников, в публикации содержится информация, которая угрожает национальной безопасности страны и искусственно нагнетает напряженность и противостояние общества.

Белорусские провластные Telegram-каналы связывали блокировку именно со статьей о Зельцере.

Лукашенко назвал убитого офицера КГБ участником операции с ЧВК Вагнера.

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