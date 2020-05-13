Правоохранители задержали мужчину, который выращивал коноплю в Красном селе

Наркоаграрий растил наркосодержащие растения в двух квартирах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне в Красном селе правоохранителями был задержан мужчина 33-х лет. По данным ведомства, задержанный сразу в двух квартирах культивировал коноплю в целях продажи. Суммарно в доме на улице Освобождения и в квартире во Всеволожском районе было обнаружено 24 куста конопли и свыше 5-ти кг наркотического вещества.

В ходе осмотра жилплощадей сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УМВД России по Красносельскому району помимо наркотиков изъяли ультрафиолетовые лампы, вентиляторы, обогреватели, термометры и электронные весы.

Следствие возбудило два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ. В настоящий момент задержанному избирается мера пресечения.

Ранее мы сообщали о вынесенном сегодня приговоре мужчинам, которые пытались сбыть 7 граммов наркотиков.

Видео: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

