Правнук водрузившего флаг над Рейхстагом задержан полицией за стрельбу на Энгельса

В Ленобласти задержали преступников, убивших человека на проспекте Энгельса.

Правоохранительные органы совместно с СОБРом задержали двоих подозреваемых в перестрелке на севере Петербурга. Piter.tv писал подробнее об инциденте на проспекте Энгельса здесь. Напомним, что в результате конфликта погиб один из участников, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Двоих злоумышленников задержали в ночь на 5 марта. Выяснилось, что один из них приехал в Северную столицу из Дагестана, а второй - из Самарской области. Наиболее интересным фактом в биографии преступника является то, что он - правнук героя Абдухакима Исмаилова, водрузившего Красное знамя на немецкий Рейхстаг в 1945 году. Отметим, что кадр был постановочный. Его организовывал ТАСС.

Представители закона рассказали, что мужчин задержали на территории Всеволожского района Ленинградской области. Они проживали в новостройке. Задержанные поделились сведениях о ходе событий в роковую ночь на 2 марта. Согласно их данным, фигурантов дела было шестеро. Четверо приехали на разборки на “Шевроле”, еще двое на “Лексусе”. Конфликт разгорелся из-за дога некоего Леонида (которого как раз и поймала полиция). Мужчина был должен чеченцам Абу Давлетбаеву и Аслану, а также Дмитрию и Илье из Петербурга. Стоимость вопроса составила 500 тысяч рублей. В результате словесная перепалка переросла в физическое насилие. Здесь преступникам пригодилось оружие.

Леониду удалось уложить на землю Давлетбаева, а также ранить Дмитрия Андрианова. В ситуации продолжают разбираться специалисты.

Видео: Фонтанка.ру

