Кабмин выделит более двух миллиардов рублей на лекарства для пациентов с COVID-19

Помощь получат около 790 тысяч пациентов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что кабинет министров выделит около 2,5 миллиардов рублей для обеспечения лекарствами граждан РФ. Об этом она сказала в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Голикова отметила, что помощь получат около 790 тысяч пациентов с коронавирусом или подозрением на инфекцию.

В ближайшее время правительством будет выделено почти 2,5 миллиардов рублей на приобретение лекарственных препаратов для почти 790 тысяч наших граждан, болеющих новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение в амбулаторных условиях. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, научный журнал Nature опубликовал материал, авторы которого подтвердили безопасность и эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Отмечается, что у данного препарата отсутствуют побочные эффекты. К примеру, у некоторых пациентов после применения вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson были выявлены случаи тромбоза. Исследования "Спутника V" показали отсутствие каких-либо серьезных последствий после прививок.

Ранее Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в настоящее время отмечается в 82 регионах России.

Видео: kremlin.ru