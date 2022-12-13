Правительство выделило почти 2,5 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центральной части России

Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки воздушных гаваней.

Российское правительство выделит около 2,5 млрд рублей аэропортам на юге страны, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских рейсов. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что это постановление позволит воздушным гаваням использовать федеральные субсидии для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам.

Сегодня выделим почти 2,5 млн рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин напомнил о том, что в 2022 году на эти цели было выделено около семи млрд рублей. За счет этой меры поддержки страна сохранила высококвалифицированные кадры, а изменения в численности сотрудников аэропортов не превысили десяти процентов.

Правительство продолжает оказывать поддержку отечественным музеям.

Фото и видео: Правительство России