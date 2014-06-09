Правительство продлило срок проведения розыгрыша 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса

Программа поощрения увеличится до 2 тыс. россиян.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока проведения розыгрыша 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса. Его продлили до 31 декабря 2021 года.

Стало известно, что программа поощрения увеличится до 2 тыс. человек.

Ранее мы писали, что темпы распространения коронавируса в 53 странах Европейского региона ВОЗ вызывают беспокойство. С угрозой возрождения коронавируса столкнулась или сталкивается каждая страна Европейского региона ВОЗ.

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