Правительство поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах

Размер финансовой помощи на одного работника составит 262 188 рублей.

Правительство России поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на Экспертном совете при правительстве.

По его словам, властями было решение компенсировать оборонным предприятиям часть затрат на выплату зарплат работникам, переезжающим из других регионов. Это поможет привлечь на оборонные предприятия более 3,8 тысячи человек. Мишустин отметил, что размер финансовой помощи на одного работника составит 262 188 рублей. Эта сумма будет разделена на четыре квартальные выплаты.

Ранее Мишустин заявил о продолжении адаптации российской экономики к санкциям.

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