Правительство направит свыше 1 млрд рублей на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов

Мишустин подчеркнул, что для этого власти будут выделять необходимые дополнительные средства.

Правительство России направит свыше 1 млрд рублей на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в них нуждается. Мишустин подчеркнул, что для этого власти будут выделять необходимые дополнительные средства. Он поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях.

Ранее мы сообщали, что правительство подготовило законопроект о пенсионном обеспечении в новых регионах.

Видео: Правительство России