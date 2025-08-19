Правительство направит более 1,8 млрд рублей на социальное развитие центров экономического роста Дальнего Востока и Арктики

Михаил Мишустин рассказал о целях, на которые уйдут средства из госбюджета.

Российское правительство направит более 1,8 миллиардов рублей на социальное развитие центров экономического роста Дальнего Востока и Арктики. Соответствующее заявление в ходе оперативного совещания от 18 августа с вице-премьерами страны сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что денежные средства пойдут на реализацию мастер-плана Улан-Удэ в Бурятии, ремонтные работы в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке, где будет также открыта постоянная экспозиция, на реконструкцию в Корсакове на Сахалине улицу Толстого, которая ведет к новому жилому комплексу, строящемуся по программе "Дальневосточный квартал". Также власти организуют ремонт кольцевой дороги в городе Воркута. Администрация приобретет более 40 автомобилей для местной службы скорой медицинской помощи и для одного из домов престарелых. Кроме этого будет сформирован школьный кванториум в городе Усинске на территории Коми.

Рассчитываем, что такие меры помогут раскрыть потенциал регионов, улучшить там условия для жизни наших граждан и сделают их привлекательнее для туристических поездок. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

