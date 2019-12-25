Правительство РФ выделило дополнительные 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми

В настоящее время такими выплатами обеспечено не менее 2,7 миллиона детей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100 процентов регионального прожиточного минимума ребенка.

Пресс-служба кабмина напоминает, в настоящее время такими выплатами обеспечено не менее 2,7 миллиона детей.

Из бюджета в 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 276 млрд рублей. Источником дополнительных средств станет резервный фонд Правительства. из сообщения кабмина РФ

Кроме того, главой российского правительства подписано распоряжение о выделении 5,9 миллиарда рублей на поддержку семей, в которых воспитывается трое и более детей. В общей сложности на эти меры предусмотрено свыше 59 миллиардов рублей.

Ранее Мишустин назвал поддержку семей приоритетом правительства.

Фото: ВК/Правительство России