В морском порту Мариуполя появился пункт пропуска через госграницу

По завершению дноуглубительных работ морской порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн.

Российское федеральное правительство официально утвердило распоряжение об установлении в морском порту города Мариуполя пункта пропуска через государственную границу. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники прес-сслужбы кабинета министров. Известно, что на объекте будет оборудован грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска. Текст документа подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновники уверены, что принятое решение даст возможность властям развивать портовую и другую инфраструктуру исторического региона, необходимую для расширения внутренней и внешней торговли, а также поспособствуют раскрытию экономического потенциала Донецкой Народной Республики (ДНР).

В настоящее время суда готовы принимать 12 грузовых причалов. Наличие перегрузочных машин и оборудования позволяет порту обеспечивать быструю загрузку и разгрузку судов различных видов. пресс-релиз кабмина России

Напомним, что длина причальной линии морского порта в Мариуполе составляет почти четыре километра. Таким образом он является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Российское правительство указали, что основной объем грузоперевозок в порту Мариуполя приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду (разновидность железной руды) и грузы в упаковке. Наиболее часто маршруты идут в Турцию, Северную Африку и Ближний Восток.

Фото: Piter.tv, Правительство России