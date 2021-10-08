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В Латвии вводят режим ЧП из-за роста случаев COVID-19

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Особенно жесткие ограничения ждут тех, кто не привился.

С 11 октября в Латвии вводится режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило местное агентство "LETA".

Меры будут направлены на то, чтобы привлечь к вакцинации как можно больше граждан. Так, например, люди без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании не смогут посещать торговые центры. Для тех, у кого сертификат есть, также будут действовать ограничения, но более мягкие. Во всем государственном секторе вакцинация будет обязательной. По возможности работников переведут на дистанционный формат. 

Публичные мероприятия будут проводиться с ограниченным количеством посетителей. Школы будут работать, но учителя и обучающиеся должны будут носить маски. Всех будут регулярно тестировать на коронавирус. 

По данным "Яндекса", за последние сутки в Латвии выявили 1695 новых случаев заболевания COVID-19.

В России заболеваемость вирусной инфекцией также растет в большинстве регионов.

Видео: YouTube / Valdības māja

Теги: латвия, локдаун, ограничения, режим лп
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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