В Латвии вводят режим ЧП из-за роста случаев COVID-19

Особенно жесткие ограничения ждут тех, кто не привился.

С 11 октября в Латвии вводится режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило местное агентство "LETA".

Меры будут направлены на то, чтобы привлечь к вакцинации как можно больше граждан. Так, например, люди без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании не смогут посещать торговые центры. Для тех, у кого сертификат есть, также будут действовать ограничения, но более мягкие. Во всем государственном секторе вакцинация будет обязательной. По возможности работников переведут на дистанционный формат.

Публичные мероприятия будут проводиться с ограниченным количеством посетителей. Школы будут работать, но учителя и обучающиеся должны будут носить маски. Всех будут регулярно тестировать на коронавирус.

По данным "Яндекса", за последние сутки в Латвии выявили 1695 новых случаев заболевания COVID-19.

В России заболеваемость вирусной инфекцией также растет в большинстве регионов.

Видео: YouTube / Valdības māja