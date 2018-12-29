Натуральное молоко в магазинах начнут ставить отдельно от всей продукции

Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

С 1 июля 2019 года вступают новые правила размещения на прилавках молочных продуктов. Так теперь молочные продукты без содержания заменителей молочного жира будут стоять отдельно. . Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, уточняющее правила выкладки молока и молочной продукции на прилавках магазинов.

Такая информация нужна, поскольку покупатель имеет право знать, что он приобретает, а в последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры. Дмитрий Медведев

Такое нововведение будет полезно для малых и средних предприятий по производству молока. Таким предприятиям трудно наладить сбыт производства, особенно если у их натуральной продукции короткий срок реализации. Новые правила начнут действовать с 1 июля, чтобы у ритейлеров осталось время на подготовку.

Фото: Piter.TV