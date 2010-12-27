Россия объявила "Без виз" для иностранцев на Евро-2020

Фанаты футбола смогут без оформления визы приехать в Россию на турнир.

Правительство России одобрило инициативу безвизового въезда в страну на период проведения Чемпионата по футболу Евро-2020. К такому решению политики пришли после успешно организованных мероприятия во время Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира в 2018.

Данный законопроект уже принят. В пояснении к постановлению значится, что въезд в Россию иностранцам возможен только при наличии действующих документов, которые могут удостоверить личность гражданина. Волонтеры УЕФА смогут прибыть на территорию государства по гуманитарным визам.

Напомним, что Санкт-Петербург будет принимать несколько матчей Евро-2020. Среди заявленных игр - три группового этапа и один четвертьфинал соревнования. Болельщики смогут бесплатно передвигаться по городу и Ленобласти на общественном транспорте.

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