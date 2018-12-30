Правительство Санкт-Петербурга выделило на новые составы для метрополитена 3,4 млрд рублей

Известно, что в общей сложности, будет приобретено порядка тридцати шести метровагонов.

Правительство Санкт-Петербурга инвестирует 3,4 млрд рублей для того, чтобы произвести закупку 6 новых составов для метрополитена. Информация об этом появилась в сетевом издании "Коммерсантъ".

Новые вагоны производства "Вагонмаш" метрополитен получит уже в этом году. Они будут курсировать на Невско-Василеостровской линии. Александр Беглов, врио губернатора города

Известно, что в общей сложности, будет приобретено порядка тридцати шести метровагонов.

Источник: сетевое издание "Коммерсантъ"