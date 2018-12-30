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Правительство Санкт-Петербурга выделило на новые составы для метрополитена 3,4 млрд рублей
Сегодня, 19:18
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KaterinaKono13

Правительство Санкт-Петербурга выделило на новые составы для метрополитена 3,4 млрд рублей

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Известно, что в общей сложности, будет приобретено порядка тридцати шести метровагонов. 

Правительство Санкт-Петербурга инвестирует 3,4 млрд рублей для того, чтобы произвести закупку 6 новых составов для метрополитена. Информация об этом появилась в сетевом издании "Коммерсантъ". 

Новые вагоны производства "Вагонмаш" метрополитен получит уже в этом году. Они будут курсировать на Невско-Василеостровской линии.

Александр Беглов, врио губернатора города

Известно, что в общей сложности, будет приобретено порядка тридцати шести метровагонов. 

Источник: сетевое издание "Коммерсантъ"

Теги: новости санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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