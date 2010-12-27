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Правительство Ленобласти выделило 13 млн рублей на создание доступной среды для особенных детей
Сегодня, 13:54
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KaterinaKono13

Правительство Ленобласти выделило 13 млн рублей на создание доступной среды для особенных детей

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Уже известно, что детские учреждения будут оборудованы специальными пандусами, а также кнопками вызова и отдельными комнатами в зданиях. 

Правительство Ленинградской области выделило 13 млн рублей на создание доступной среды для особенных детей. Об этом сообщает сетевое издание "kirfakel.ru".

В детских образовательных учреждениях области создают доступную среду для детей с инвалидностью. Соответствующее постановление подписал губернатор. Пока 7 детских садов регионов получат субсидии, чтобы создать условия для малышей с особенностями здоровья.

Уже известно, что данные учреждения будут оборудованы специальными пандусами, а также кнопками вызова и отдельными комнатами в зданиях. 

Источник: сетевое издание "kirfakel.ru"

Фото: Marler Zeitung

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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