Правительство Ленобласти выделило 13 млн рублей на создание доступной среды для особенных детей

Уже известно, что детские учреждения будут оборудованы специальными пандусами, а также кнопками вызова и отдельными комнатами в зданиях.

Правительство Ленинградской области выделило 13 млн рублей на создание доступной среды для особенных детей. Об этом сообщает сетевое издание "kirfakel.ru".

В детских образовательных учреждениях области создают доступную среду для детей с инвалидностью. Соответствующее постановление подписал губернатор. Пока 7 детских садов регионов получат субсидии, чтобы создать условия для малышей с особенностями здоровья.

Уже известно, что данные учреждения будут оборудованы специальными пандусами, а также кнопками вызова и отдельными комнатами в зданиях.

Источник: сетевое издание "kirfakel.ru"

Фото: Marler Zeitung