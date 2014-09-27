Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу фонда из ФРГ от имени соратника Навального

Они представились Леонидом Волковым.

Пранкеры из России Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли главу отдела Восточной и Юго-Восточной Европы Фонда имени Генриха Белля Вальтера Кауфмана. Они преставились ему как Леонид Волков, а также попросили главу фонда помочь с агитацией в преддверии выборов в Госдуму в России. Запись опубликовали в YouTube.

Напомним, что Леонид Волков является соратником основателя признанной на территории России иноагентом и запрещенной НКО "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального. Пранкеры в разговоре с Кауфманом пообещали, что смогут "выстроить какие-то кооперации по линии парламентов" в случае, если фейковый Волков попадет в Госдуму.

На это собеседник ответил, что прямо финансировать электоральную кампанию фонд не может. По его ловам, деньги, полученные от министерства, закреплены для конкретных программ. При этом Кауфман добавил, что попробует поискать другие источники финансирования, уже через свои контакты.

Ранее мы писали о том, как быть иноагентом в России. Дело в том, что в этом году реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагентов пополнился 30-ю новыми лицами. Это и физлица, и юрлица.

Видео: Youtube/Vovan222prank