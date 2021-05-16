Прайс: США не смягчат санкции против РФ при нынешнем курсе Путина на Украине

В Госдепе США назвали условие для смягчения антироссийских ограничений.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что США не смягчат введенные антироссийские санкции при нынешнем политическом курсе Владимира Путина на Украине. Такое мнение чиновник высказал во время выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Госдепе США. В Вашингтоне рассчитывают на то, что Кремль изменит курс в отношении конфликта с Киевом.

Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Вооруженные силы России начали проведение специальной военной операции на Украине с утра 24 февраля. По словам Владимира Путина, страна намерена защитить граждан Луганской и Донецкой народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава РФ призвал предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" на Донбассе.

США вводят санкции в отношении 12 депутатов Госдумы, супруги и детей Пескова.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State