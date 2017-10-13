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Сергей Доренко о шоу "вДудь": дед Пропердыкин из колхоза и разговор о 90-х
Сегодня, 15:52
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alexandra08
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Сергей Доренко о шоу "вДудь": дед Пропердыкин из колхоза и разговор о 90-х

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Журналист добавил, что продолжил беседу с блогером только из вежливости.

Сергей Доренко после интервью с Юрием Дудем остался недоволен его вопросами. В соцсетях главный редактор радиостанции "Говорит Москва" поделился своими впечатлениями от встречи.

В посте, размещенном в Twitter, Сергей Доренко назвал Дудя хорошим парнем. Однако интервью, сделанное для канала блогера, ему не понравилось.

Говорил со мной будто дед Пропердыкин из Колхоза имени XXII партсъезда. Непрерывно ворошил старую срань про 90 – я боялся вывихнуть челюсть от зевоты.

Сергей Доренко, журналист.

Интервьюер Дудя добавил, что продолжил беседу с ним только из вежливости. По информации издания "Дни.ру", Доренко хочет попросить блогера не публиковать интервью. По его словам, Дудь в разговоре затронул неактуальные темы.

Фото: Архив программ Сергея Доренко / ВК.

Теги: вдудь , сергей доренко , юрий дудь
Категории: Лента новостей Новости России

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