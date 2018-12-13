Очевидцы: пенсионерка вынесла из магазина SPAR в Девяткино несколько луковиц во влагалище

Несколько головок выпало у нее из промежности прямо возле кассы.

Днем 6 мая петербуржцы сообщили о шокирующем случае, который произошел в гипермаркете SPAR возле метро "Девяткино". Один из местных жителей рассказал, что пожилая женщина засунула себе во влагалище несколько луковиц и пыталась вынести их из продуктового магазина. Пост появился в группе "Девяткино Online"

По словам очевидцев, женщина засунула себе луковицы в промежность. Несколько из них вывалось на пол обратно, оставшиеся она смогла пронести мимо кассира. Дальнейшая судьба пенсионерки неизвестна.

Стоит отметить, что реакция пользователей интернета была неоднозначной. Нашлись те, кто раскритиковал автора поста. Они предположили, что у женщины нет денег, поэтому ей приходится прибегать к таким весьма странным действиям.

Ранее мы писали, что ревнивый петербуржец засадил луковицу во влагалище своей возлюбленной.

Фото: pixabay.com