Пожилая петербурженка работает в такси на электромобиле Tesla

Электромобиль Наталье помогли купить дети и внуки.

В Петербурге 68-летняя пенсионерка Наталья работает водителем такси на электромобиле Tesla. Об этом пишет tg-канал Baza 13 июля.

Пожилая женщина отучилась на инженера-механика, а в такси работает уже 32 года. Ранее у Натальи были разные машины, однако фаворитом стала Tesla. Электромобиль ей помогли купить дети и внуки.

За границей уже все ездят, а у нас только начало. Tesla не нужно заправлять, менять масло и она очень экономичная. А еще в Питере много зарядных станций, так что проблем с зарядкой нет. Я и в Ростов-на-Дону часто езжу, спокойно катаюсь туда-обратно. Наталья, водитель такси в Петербурге

Ранее мы сообщали о том, на городских и перехватывающих парковках Петербурга появятся зарядные станции медленного типа для электромобилей. Их установит ГКУ "Городской центр управления парковками".

Фото: Telegram / Baza