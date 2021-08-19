Пожарные разгромили поселок по пути к месту крушения Ил-112В в Подмосковье

Жители местного СНТ остались в шоке от поездки спасателей.

Военные пожарные разгромили поселок по пути к месту крушения военного самолета Ил-112В в Подмосковье. Ролик опубликовал Telegram-канал "Baza".

Во вторник, 17 августа, в подмосковной Кубинке упал военно-транспортный самолет Ил-112В. На борту находились три человека. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заверили, что после катастрофы никто не выжил. На место крушения выехали бригады спасателей и скорой помощи. Как выяснилось, пожарные не знали куда ехать. На кадрах видно, как пожарная машина ездит туда-обратно в поисках дороги к месту крушения. Местные жители заверили, что через товарищество к самолету не добраться, но бригада спасателей решила "попытаться", снеся на своем пути пять заборов, автоматические ворота и повредив электростолбы.

По словам очевидцев, "натворив делов" бригада уехала. Вечером в поселок приехал начальник спасательной части и "схватился за голову". Местные жители решили пожаловаться в полицию на бригаду пожарных. Военные спасатели признали свою вину, однако денег на покрытие повреждений у них не оказалось.

Ранее мы сообщили, что ОАК подтвердила гибель всего экипажа, упавшего в Подмосковье Ил-112В.

Видео: Telegram / Baza