Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 22:24
0
IRINA_CHALKINA
382
Код вставки плеера

Появилось видео:в Красном Селе взорвался газовый баллон, жилой дом разнесло на щепки

0
 
 

Во время взрыва в доме находились 5 человек, включая детей.

Во вторник 24 июля, в Красном селе на улице Лермонтова, в жилом доме взорвался газовый баллон. В это время семья около пяти человек находилась в гостинной. 

Ребенка, девочку,  вытащили из под завалов и увезли в реанимацию. Максима - хозяина тоже достали, рассказывает очевидец происшествия. 

По словам соседей, мама ребенка самостоятельно выбралась из окна . На видео мы можем видеть, как женщину на каталке везут в машину скорой помощи. 

На кадрах видно, что на дороге около взрыва валяются части крыши, кирпичи и  доски. Дом практически разлетелся в щепки, а входные ворота погнуло от взрыной волны

На месте происшествия соседи вместе со спасаетелями ищут под завалами еще двоих жильцов. 

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: взрыв , красное село , утечка газа в красном селе
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5