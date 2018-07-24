Появилось видео:в Красном Селе взорвался газовый баллон, жилой дом разнесло на щепки

Во время взрыва в доме находились 5 человек, включая детей.

Во вторник 24 июля, в Красном селе на улице Лермонтова, в жилом доме взорвался газовый баллон. В это время семья около пяти человек находилась в гостинной.

Ребенка, девочку, вытащили из под завалов и увезли в реанимацию. Максима - хозяина тоже достали, рассказывает очевидец происшествия.

По словам соседей, мама ребенка самостоятельно выбралась из окна . На видео мы можем видеть, как женщину на каталке везут в машину скорой помощи.

На кадрах видно, что на дороге около взрыва валяются части крыши, кирпичи и доски. Дом практически разлетелся в щепки, а входные ворота погнуло от взрыной волны

На месте происшествия соседи вместе со спасаетелями ищут под завалами еще двоих жильцов.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК