Видео: правоохранители задержали посредника, который дал взятку начальнику отдела МЧС России по Петербургу

Задержание произошло 24 июля.

В среду, 24 июля, правоохранители задержали на Московском вокзале в Петербурге бывшего начальника управления гражданской защиты МЧС по Невскому району, который подозревается в том, что брал взятку, и посредника, который передал деньги. Задержание мужчин попало на видео.

По версии следствия, должностное лицо угрожало генерального директору коммерческой организации совершением действий, которые могут причинить вред его законным интересам. Для того, чтобы это предотвратить, он потребовал взятку в размере 2 млн рублей.

Деньги передали подозреваемому на вокзале с помощью посредника. Мужчина получил наличные деньги и муляж в сумме более 2 млн рублей.

На данный момент проводятся следственные действия для установки всех деталей произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный заплатит 11,5 млн рублей за проект планировки метро в Кудрово.

Видео: СК РФ