Появилось видео с места смерти мужчины на станции "Спасская"

Канал Piter.TV публикует первые кадры с места трагедии.

Появилось видео с места смерти мужчины в петербургском метрополитене. Его в редакцию Piter.TV прислал мобильный корреспондент, находившийся на станции "Спасская" через несколько минут после трагедии. Очевидец записал короткое видео продолжительностью в 12 секунд. В кадр попало тело человека, накрытое черной материей. Рядом с трупом стоят двое полицейских и девушка, скорее всего, представляющая Следственный комитет.

Ранее мы писали, что в петербургском метро на станции "Спасская" найден труп мужчины. Пока что известно, что погибшему было 50 лет. Примерно в 9.50 ему стало плохо на платформе станции "Спасская". Петербуржец упал на каменный пол, медики не успели спасти пострадавшего.

В СМИ также появилась публикация о смерти человека на станции "Озерки". Это редкий случай, когда за сутки в петербургском метро умирают сразу два человека.

Видео: Piter.TV