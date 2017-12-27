Появилось видео с места смертельной аварии в Кузбассе, в которой погибли 5 человек

В сети появилось видео от очевидца с места жуткого ДТП с пятью погибшими.

Страшная авария произошла в ночь на 9е января на 177 километре трассы "Кузбасс - Алтай", сегодня опубликовано видео с места трагедии.

Авария произошла в Гурьевском районе в половине 12го ночи 8 января. По предварительным данным водитель "Киа" уснул за рулем и выехал на встречку, где и влетел под грузовик "Вольво". Все, кто находились на момент столкновения в легковушке, погибли на месте аварии. Среди них ребенок 10 лет.

На опубликованных кадрах видео с места ДТП, видно, что куски автомобиля растащило на десятки метров по дороге. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.

Видео: ВК, Максим Глушенков