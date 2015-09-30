Появилось видео с места нападения на конвоира и пристава у суда в Ростове-на-Дону

Появилось видео с места нападения на конвоира и пристава в Ростовском суде. Его опубликовали в Telegram-канале Baza.
Подсудимый Иван Костюков накинулся в конвойном помещении на капитана полиции, повалил его и ударил несколько раз заточкой в шею.
Затем Костюков забрал у полицейского пистолет и устроил перестрелку с судебным приставом в помещении. После ранения в руку и ногу его удалось задержать, конвоира и пристава увезли в больницу
Ранее мы сообщали, что число убитых при нападении боевиков на католическую церковь в Нигерии превысило 50.
Видео: Telegram / Baza
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