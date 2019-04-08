Появилось видео, как водитель LADA врезался в ограждение Большеохтинского моста

Спустя некоторое время он выходит из машины и спрыгивает в воду.

В воскресенье, 10 октября, появилось видео инцидента на Большеохтинском мосту. После небольшого ДТП водитель LADA покинул салон автомобиля и бросился в реку. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

На кадрах видео, мужчина выезжает на встречную полосу и врезается в ограждение моста. Спустя некоторое время он выходит из машины и спрыгивает в воду.

Как мы писали ранее проплыв 200 метров, мужчина пропадает из виду. Акваторию начали прочесывать водолазы. По предварительным данным, мужчина погиб.

Ранее в разбившемся самолете в Мензелинске погиб пиарщик из Петербурга.

Видео: Piter.tv