Появилось видео, как машина Росгвардии почти встала на дыбы на перекрестке Ветеранов и Голикова

Машину Росгвардии отбросило в рядом стоящий микроавтобус. От удара она встала на два колеса.

В воскресенье, 8 августа, появилось видео произошедшего ДТП с участием нескольких машин, в том числе Росгвардии, на перекрестке Голикова и Ветеранов. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видео можно наблюдать, что в 23:00 машина Росгвардии несется со включенными мигалками на вызов. На перекрестке Ветеранов и Голикова Nissan Qashqai не пропустил автомобиль служащих. После этого наряд отбросило в рядом стоящий микроавтобус. От удара спецмашина встала на два колеса, несколько метров так проехала, однако не перевернулась.

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал. По факту произошедшего ГУ Росгвардии по Петербургу и области проводит проверку.

Ранее мы публиковали фотографии этого дорожного происшествия.

Видео: Piter.tv

