Появилось видео из магазина на Рихарда Зорге, где петербуржцы с муляжом гранаты пытались украсть продукты

На мужчин заведены уголовные дела.

Вечером 3 февраля, как стало известно ранее, в супермаркет на улице Рихарда Зорге вошли два молодых человека и, пригрозив охраннику гранатой, попытались украсть некоторые товары. Мужчин незамедлительно задержали сотрудники Росгвардии.

По информации прес-службы ГУ МВД, хулиганы оказались неработающими 24-летними петербуржцами, один из которых ранее был судим за покушение на кражу. У компаньонов изъяли учебную гранату, самих несостоявшихся воришек отвезли в отдел полиции. Возбуждены уголовные дела о покушении на кражу и хулиганстве.

Ранее мы писали, что в Петербурге бывшего торговца мясом избили за долги и оставили без уха.

Видео: пресс-служба ГУ МВД