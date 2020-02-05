Появилось видео из магазина на Рихарда Зорге, где петербуржцы с муляжом гранаты пытались украсть продукты

Вечером 3 февраля, как стало известно ранее, в супермаркет на улице Рихарда Зорге вошли два молодых человека и, пригрозив охраннику гранатой, попытались украсть некоторые товары. Мужчин незамедлительно задержали сотрудники Росгвардии.
По информации прес-службы ГУ МВД, хулиганы оказались неработающими 24-летними петербуржцами, один из которых ранее был судим за покушение на кражу. У компаньонов изъяли учебную гранату, самих несостоявшихся воришек отвезли в отдел полиции. Возбуждены уголовные дела о покушении на кражу и хулиганстве.
Ранее мы писали, что в Петербурге бывшего торговца мясом избили за долги и оставили без уха.
Видео: пресс-служба ГУ МВД
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