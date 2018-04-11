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Появилось видео из Бразилии, где при попытке бегства из тюрьмы были убиты 21 человек

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Вооруженным заключенным помогала группа вооруженных людей с воли.

Во вторник около 13 часов по местному времени в тюрьме "Санта Изабел" в штате Пара Бразилии произошло крупное ЧП: несколько заключенных с помощью товарищей с воли попытались сбежать.

Вооруженная группировка напала на тюрьму. Эти люди попытались взорвать одну из стен, чтобы вызволить своих товарищей из заключения. Надзиратели открыли огонь. У некоторых заключенных также имелось оружие. В результате перестрелки погибли 15 человек "освободителей", 5 заключенных и 1 надзиратель. Еще 5 охранников тюрьмы получили огнестрельные ранения.

"Санта Изабел" рассчитана на 432 человека, но в момент побега там содержалось на 200 человек больше. 

Видео: Canal Conteúdo

Теги: бегство из тюрьмы , бразилия , бунт в тюрьме , жесть
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Мировые новости

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