Автомат АК-201 подвергли экстремальным испытаниям

Оружие протестировали в условиях пылевого, грязевого и песчаного загрязнений.

В сети появилось видео экстремальных испытаний автомата АК-201. Ролик опубликован на YouTube-канале концерна "Калашников".

Оружие протестировали на выносливость в условиях пылевого, грязевого и песчаного загрязнений. Кроме того, автомат проверили на выносливость. Для этого из него отстреляли 12 магазинов за один раз. АК-201 успешно прошел все испытания и доказал на деле, что может работать в запредельных условиях.

Российский автомат АК-201 оснащен складным регулируемым прикладом, эргономичной рукояткой, удобным переводчиком предохранителя. Кроме того, на крышке ствольной коробки и накладке газовой трубки оружия имеются планки Пикатинни. Благодаря такой модификации на автомат можно установить прицелы и различные обвесы. Также у АК-201 новый магазин, позволяющий бойцу проще отслеживать количество патронов.

Ранее мы писали, что в России началась разработка новой штурмовой винтовки.

Видео: YouTube / Калашников