Появились кадры актера Александра Петрова в образе Есенина

Корреспонденты Piter.TV побывали на съемочной площадке фильма "Декабрь" о жизни Сергея Есенина и Айседоры Дункан.

В Петербурге проходят съемки художественного фильма с рабочим названием "Декабрь". Картина расскажет о последних днях жизни великого русского поэта Сергея Есенина. Корреспонденты Piter.TV побывали на съемочной площадке и увидели Александра Петрова в амплуа поэта.

Съемки фильма режиссера Клима Шипенко пройдут в Москве и Петербурге. Премьера запланирована на конец 2021-начало 2022 гг. Сюжет раскроет план побега Есенина и прибывшей из Германии знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан. Поэту остается сесть на поезд и доехать до Риги, но в Ленинграде его захватывает "безумная круговерть событий".

Скоро на Piter.TV выйдет сюжет, в котором Клим Шипенко рассказал еще больше подробностей о новом фильме.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус приехала в Петербург на съемки фильма о Есенине.

Видео: Piter.TV