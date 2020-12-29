Появились кадры актера Александра Петрова в образе Есенина

В Петербурге проходят съемки художественного фильма с рабочим названием "Декабрь". Картина расскажет о последних днях жизни великого русского поэта Сергея Есенина. Корреспонденты Piter.TV побывали на съемочной площадке и увидели Александра Петрова в амплуа поэта.
Съемки фильма режиссера Клима Шипенко пройдут в Москве и Петербурге. Премьера запланирована на конец 2021-начало 2022 гг. Сюжет раскроет план побега Есенина и прибывшей из Германии знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан. Поэту остается сесть на поезд и доехать до Риги, но в Ленинграде его захватывает "безумная круговерть событий".
Скоро на Piter.TV выйдет сюжет, в котором Клим Шипенко рассказал еще больше подробностей о новом фильме.
Ранее мы писали, что Кристина Асмус приехала в Петербург на съемки фильма о Есенине.
Видео: Piter.TV
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