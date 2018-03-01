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Вчера, 18:19
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Shdaria
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Пострадавшего водителя на КАДе оперируют: "одна нога лежала рядом, другая держалась на коже"

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В Петербурге водитель остался без ног в результате жуткого ДТП на КАДе.

Стали известны подробности последствий, которые произошли в результате страшного ДТП 1 марта на КАДе. Ранее мы сообщали о том, что видели очевидцы на месте происшествия :"кому-то оторвало ногу, части тела лежат на дороге" .

Сотрудник Елизаветинской больницы рассказал в социальной сети, что мужчина ставил знак аварийной остановки у своего автомобиля, но неожиданно в него влетела машина на высокой скорости. "Я думал его пополам перерубило. Работаю в Елизаветинской больнице на Вавиловых. Привезли к нам, одна нога лежала рядом, другая держалась на коже. В итоге парень остался без ног, к сожалению. Сейчас оперируют его."

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на КАДе произошло массовое ДТП с наездом на водителя.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, пресс служба ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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